The Auteur: Taika Waititi e Jude Law confermati per la nuova serie di Showtime

Come riportato da Deadline, Showtime Networks ha ufficialmente confermato di essere al lavoro su The Auteur, serie che vedrà il coinvolgimento del Premio Oscar Taika Waititi e di Jude Law e che affronterà di petto l'industria cinematografica hollywoodiana vista dagli occhi di un autore.

Showtime ha anche confermato di avere tutta l'intenzione di ordinare da subito una prima stagione completa dello show e per questo ha già commissionato la produzione di più script di The Auteur, che sarà prodotta da Showtime e Legendary con Endeavor Content in qualità di studio.

Basata sulla graphic novel di Rick Spears, James Callahan e Luigi Anderson, The Auteur è descritta come una gonzo-horror-comedy, con l'aggiunta di un pizzico di romance e glamour e un'aspra satira di costume. Seguiremo dunque le vicende di un autore che, dopo che il suo ultimo film si è rivelato un gigantesco flop al botteghino, cerca in tutti i modi di realizzare un grande film horror, ma un produttore improvvisamente gli mette i bastoni tra le ruote e i disagi coinvolgeranno anche la presenza di un serial killer.

"The Auteur unirà l'immaginazione sfrenata di Taika Waititi e l'arguzia di Peter Warren con il carisma di Jude Law in quella che è una sanguinosa lettera d'amore ai film che ti fanno contemporaneamente morire dalle risate e ti danno la voglia di rimettere in gioco la tua vita", ha commentato il vice-presidente di Showtime, Amy Israel.

The Auteur sarà prodotto da Taika Waititi, Peter Warren, Jude Law, Eric Gitter, Rick Spears, James Callahan e Dan Halsted. Waititi dirigerà anche l'episodio pilota, con l'opzione di dirigerne anche degli altri in base però ai suoi futuri impegni su altri set. Intanto Waititi si gode il successo agli Academy Awards, ma sempre con lo sguardo a Thor: Love & Thunder, sul quale ha svelato nuovi dettagli: il sequel Marvel è attualmente in produzione e vedrà Christian Bale nel ruolo di villain intergalattico.