The Avengers, annunciato il reboot della mitica serie tv cult

Forse non tutti sapranno che The Avengers, iconica serie televisiva lanciata nel 1961, è stato uno dei primi prodotti britannici ad essere andato in onda su una rete televisiva statunitense.

Stiamo parlando della ABC, che all'epoca trasmise le sei stagioni della serie tv (inizialmente distribuiti in Inghilterra dal canale britannico ITV) in prima serata. A distanza di più di 60 anni, ci si starebbe preparando ad un possibile avvio della produzione di un reboot della serie. A onor del vero, era stato già fatto un adattamento cinematografico di The Avengers nel 1998: il film, con protagonisti Ralph Fiennes e Uma Thurman, fu un enorme flop.

Secondo DeadLine, StudioCanal (che detiene i diritti del catalogo di The Avengers) starebbe pianificando da tempo una rinascita per questo famoso prodotto televisivo, uno dei primi a mescolare fantascienza e genere spionistico: un avvincente mix di James Bond e Doctor Who, insomma. La notizia renderà quindi felici i fan non solo di The Avengers, ma anche del famoso Dottore, sicuramente già entusiasti per la sempre più concreta prospettiva di un futuro spin-off di Doctor Who.

Da tempo circolavano voci su un reboot di The Avengers in collaborazione con HBO: notizia che è stata smentita lo stesso anno proprio da StudioCanal. A quanto pare, sarà invece la Warner Bros ad occuparsi del progetto, affiancata dallo stesso StudioCanal, con Ben Taylor nelle vesti di regista e produttore esecutivo. Per chi non se lo ricordasse Ben Taylor è noto per aver diretto molti episodi di un altro show di grande successo: Sex Education.

