The Bad Batch 2 e le altre, pioggia di annunci al D23: ecco tutte le date di uscita

Non solo il trailer di Andor e le prime immagini di Skeleton Crew, al D23 sono state annunciate anche le date d'uscita delle principali serie Star Wars, compresa l'attesissima The Bad Batch 2.

La seconda stagione della serie animata dedicata al gruppo di cloni geneticamente modificati che si ritrovano in una galassia stravolta dopo la fine delle guerre, arriverà su Disney+ a partire dal prossimo 14 gennaio. Prima però avremo la possibilità di gustarci a partire dal 21 settembre Andor, lo show con Diego Luna che ci permetterà di fare un salto indietro nel tempo e conoscere meglio la storia della spia ribelle il cui destino è noto ai più.

Tales of The Jedi invece verrà interamente rilasciato il prossimo 26 ottobre. La serie composta da 6 mini episodi che raccontano in particolare le vicende di di Ahsoka e del Conte Dooku verrà quindi diffusa in unica giornata a differenza di ciò che invece accadrà certamente con The Mandalorian.

L'attesissima terza stagione dello show con protagonista Pedro Pascal vedrà il rilascio di un episodio settimanale a partire dal mese di febbraio. La data esatta non è stata ancora però rivelata. Bisognerà capire se lo show arriverà poi di venerdì come accaduto in passato o di mercoledì.

