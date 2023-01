The Bad Batch 2 e QUELLA svolta di Cody: doveva finire in un film su lui e Obi-Wan Kenobi

A quanto pare, è sempre stato nelle intenzioni della LucasFilm mostrare il momento della redenzione del Comandante Cody in Star Wars. Sebbene nei piani iniziali questo momento sarebbe dovuto avvenire in Obi-Wan Kenobi, prima che questo passasse dall'essere un film a una miniserie, il tutto si è materializzato nella Stagione 2 di The Bad Batch.

Ambientato durante l'era di transizione dalla Repubblica all'Impero in piena espansione del suo dominio sulla galassia dopo gli eventi de La vendetta dei Sith, è stato confermato che molti cloni dell'ex Repubblica hanno faticato ad ambientarsi in questo regime ampiamente corrotto. L'episodio 3 della Stagione 2 di The Bad Batch ha confermato che Cody era uno di questi cloni non più in grado di essere un buon soldato che si limitava a eseguire gli ordini.

Durante le Guerre dei Cloni, il Comandante Cody servì direttamente sotto Obi-Wan Kenobi. Insieme, guidarono le forze del 212° Battaglione d'attacco e del 7° Corpo celeste, e Cody divenne rapidamente uno degli alleati più fidati di Kenobi. Tuttavia, l'Ordine 66 e i chip di modifica del comportamento dei cloni resero impossibile per la maggior parte dell'esercito disobbedire all'ordine di Darth Sidious di giustiziare i propri generali Jedi. Ma è sempre stato previsto che Cody si riscattasse, unendosi al piccolo numero di cloni che hanno scelto di resistere all'Impero, come Clone Force 99 e il Capitano Rex.

Sebbene Obi-Wan Kenobi sia stato distribuito come miniserie su Disney+, in origine era stato concepito come un lungometraggio (e potenzialmente una trilogia). Come confermato dallo sceneggiatore Stuart Beattie, che ha lavorato al progetto quando Obi-Wan Kenobi era ancora destinato al grande schermo, il Comandante Cody avrebbe avuto un ruolo in quel film dopo gli eventi de La vendetta dei Sith. Pentito delle sue azioni durante l'Ordine 66, Cody avrebbe lasciato l'Impero e si sarebbe unito a Kenobi durante il suo esilio su Tatooine, cercando di rimediare alle sue azioni.

Poi è stato confermato che sarebbe rimasto a vegliare su Luke quando Kenobi lascia Tatooine per andare a salvare Leia. Tuttavia, il ruolo di Cody è stato tagliato durante il passaggio del progetto da film a serie. Detto questo, la redenzione di Cody è fortunatamente canonica grazie a The Bad Batch.

Su queste pagine potete leggere un nostro primo commento a The Bad Batch 2. Secondo alcuni rumor, anche Boba Fett potrebbe apparire in The Bad Batch 2.