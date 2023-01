The Bad Batch 2 da oggi su Disney Plus: 'L'espansione dell'Impero sarà centrale'

Da oggi è finalmente disponibile la Stagione 2 di The Bad Batch, sequel ideale di The Clone Wars che vede la continuazione della stessa timeline, con adesso al centro l'instaurazione dell'Impero Galattico e la fine della Repubblica. Nel corso di una recente intervista, un membro del cast di doppiatori ha parlato proprio della trama principale.

Parlando ai microfoni di Collider, Dee Bradley Baker, la voce di tutti i cloni presenti nella serie, ha anticipato le ambizioni della seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch. Mentre la prima stagione è stata relativamente più intima e personale, incentrata principalmente sui personaggi, in particolare sulla Clone Force 99, già introdotta nell'ultima stagione di Star Wars: The Clone Wars, Baker ha anticipato che le crescenti dimensioni e il potere dell'Impero eserciteranno ulteriori pressioni sui protagonisti e avranno diversi livelli di impatto sulla squadra d'assalto.

"Per me la tesi fondamentale di questa stagione è che l'Impero si sta espandendo e non c'è più un posto dove scappare o nascondersi. E questo vale per Omega come per la Bad Batch e per Crosshair. Queste sono le realtà più grandi del canone di Star Wars che si stanno posizionando ed entrano in gioco, e per quanto mi riguarda è uno Star Wars spettacolare e grandioso. Lo adoro".

Star Wars: The Bad Batch 2 è disponibile da oggi con i primi due episodi. Parliamo della prima grande uscita della LucasFilm nel 2023 che darà il via ad un annata molto ricca dopo il successo inaspettato ottenuto con Andor.

Già ad inizio dicembre erano arrivati dalla convention brasiliana del CCXP i primi aggiornamenti dei progetti Star Wars in uscita. Prima tra tutte, la data di uscita della terza stagione di The Mandalorian fissata per il 1 marzo 2023. La serie si posizionerà in continuità con The Book of Boba Fett dove, oltre a raccontare la storia del celebre personaggio interpretato Temuera Morrison, è stato portato avanti il racconto di Mando e Grogu dopo la loro separazione avvenuta alla fine della seconda stagione.

In occasione del ritorno delle avventure della Clone Force 99 vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di The Bad Batch. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!