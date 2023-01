The Bad Batch 2, pubblicato un nuovo teaser trailer per festeggiare l'uscita della serie!

The Bad Batch sta tornando. In occasione dell'uscita della seconda stagione dell'acclamata serie animata ambientata nell'universo di Star Wars, Disney+ ha pubblicato un nuovo teaser trailer che ripropone diverse azioni e scene che dovrebbero essere centrali in questi nuovissimi episodi.

Al centro di questa nuova stagione ritornerà ad esserci la Clone Force 99 e il loro disperato tentativo di contrapporsi all'ascesa, già violenza ed imperturbabile, dell'Impero. Il loro bisogno di fare la differenza nella galassia li renderà fondamentali nello scorrere della storia di questo incredibile gruppo di cloni. Il teaser è stato pubblicato su Twitter per festeggiare l'uscita della serie che arriverà su Disney+ dal 4 gennaio. Parliamo della prima grande uscita della LucasFilm nel 2023 che darà il via ad un annata molto ricca dopo il successo inaspettato ottenuto con Andor.

Già ad inizio dicembre erano arrivati dalla convention brasiliana del CCXP i primi aggiornamenti di progetti in uscita. Prima tra tutte, la data di uscita della terza stagione di The Mandalorian fissata per il 1 marzo 2023. La serie si posizionerà in continuità con The Book of Boba Fett dove, oltre a raccontare la storia del celebre personaggio interpretato Temuera Morrison, è stato portato avanti il racconto di Mando e Grogu dopo la loro separazione avvenuta alla fine della seconda stagione.

Nell'attesa del ritorno delle avventure della Clone Force 99 vi consigliamo la nostra recensione della prima stagione di The Bad Batch. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!