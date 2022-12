The Bad Batch 2, trailer e poster a sorpresa: tornano Palpatine e... il Comandante Cody!

Così tante buone notizie per una singola serie Star Wars, tutte in una volta! Sono appena arrivati il bellissimo poster ma soprattutto il trailer della seconda stagione di The Bad Batch: non solo Cody e Palpatine dalla trilogia prequel. Infine il numero di episodi e la data d'uscita: è stata anticipata, manca pochissimo!

Ci era stato anticipato che avremmo amato The Bad Batch 2. E a giudicare anche solo dal trailer, possiamo dire che quella promessa è a un passo dall’essere soddisfatta. Un trailer che ci riporta ai fasti di The Clone Wars, della Trilogia Prequel di Star Wars. E di tantissimi personaggi che sognavamo di rivedere da tanto tempo su schermo, anche se si tratta del piccolo e non di un live-action. Ma con la sua prima stagione, The Bad Batch si è imposta come una delle serie più amate del nuovo corso LucasFilm sotto la direzione Disney. E ora si spinge anche oltre...

Nel trailer ritroviamo la squadra secessionista di cloni ribellatisi all’Ordine 66 e all’Impero, sempre al lavoro per proteggere membri dispersi della futura Ribellione, lontana dal diventare quella che abbiamo trovato, invece, negli ultimi episodi di Andor. Ma le fila dei cloni ribelli si infoltiscono, con il governatore Bail Organa e il Comandante Rex impegnati in varie missioni in giro per la galassia. Altri avremmo voluti trovarli dalla loro parte, ma sono rimasti inevitabilmente legati all’Impero: su tutti il Comandante Cody, che sognavamo di rivedere da quando aveva dato l’ordine di uccidere Obi-Wan Kenobi ne La vendetta dei Sith. Chi più di lui poteva rappresentare il grande tradimento dei Cloni nei confronti della Repubblica?

Alla fine del trailer ritroviamo anche Palpatine, ma a questo si aggiunge un bellissimo poster che trovate in calce all’articolo e l’intera lista di episodi – ben 16 – con tanto di titoli e cadenza di uscita. Questa ci segnala anche un’anticipazione sulla data di uscita di The Bad Batch 2. Al d23 era stata fissata al 14 gennaio, ma ora è anticipata al 4, di qui a meno di un mese. Trovate di seguito tutti gli episodi e le relative date di uscita:

4 gennaio: Ep. 201 (Bottino di guerra) – Ep. 202 (Rovine di guerra)

11 gennaio: Ep. 203 (Il clone solitario)

18 gennaio: Ep. 204 (Più veloce)

25 gennaio: Ep. 205 (Sepolto)

1 febbraio: Ep. 206 (Tribù)

8 febbraio: Ep. 207 (La cospirazione dei Cloni) – Ep. 208 (Verità e Conseguenze)

15 febbraio: Ep.209 (L’attraversamento)

22 febbraio: Ep. 210 (Recupero)

1 marzo: Ep. 211 (Metamorfosi)

8 marzo: Ep. 212 (L’avamposto)

15 marzo: Ep. 213 (Pabu)

22 marzo: Ep. 214 (Punto critico)

29 marzo: Ep. 215 (Il vertice) – Ep. 216 (Piano 99)

Quale sono le vostre aspettative considerando anche quanto promesso da questi titoli? Ditecelo nei commenti!