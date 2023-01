The Bad Batch: apparirà anche Boba Fett nella Stagione 2 della serie Star Wars?

La Stagione 2 di The Bad Batch è disponibile su Disney+ da oggi, con la diffusione dei primi due episodi della serie animata, così uno dei produttori ne ha approfittato per rilasciare un'intervista e rispondere ad alcune domande che i fan si stanno ponendo da tempo. Come ad esempio, è possibile una futura incursione di Boba Fett nello show?

Nel corso di un'intervista a The Direct, la produttrice Jennifer Corbett ha provato a parlare delle possibili connessioni tra The Bad Batch e le altre serie Star Wars, compresa The Book of Boba Fett, approdata su Disney+ alla fine del 2021 e che ha sancito il ritorno nella galassia lontana lontana del mitico cacciatore di taglie, ancora interpretato da Temuera Morrison. Sembra inevitabile, quindi, un incontro tra Boba e Omega.

"Penso che molte persone lo vogliano perché sono fratello e sorella, ma è importante per lei, a questo punto della sua vita e del suo percorso - è in un posto molto diverso da quello in cui si trova Boba in questo momento".

Considerando che la storia di The Bad Batch si svolge nel periodo di transizione tra la Repubblica e l'Impero, non è necessario che Boba Fett e Omega si incontrino immediatamente. Nella linea temporale di Star Wars, dovranno ancora passare decenni prima che i due si incontrino. La Clone Force 99 terrà presumibilmente al sicuro Omega, dato che ha già dedicato un'intera stagione del suo show a conoscerla e a proteggerla dal cacciatore di taglie Cad Bane. Anche se Omega dovesse abbandonare la Clone Force 99, i Kaminoani e l'Impero non hanno motivo di farle del male, quindi al momento è relativamente al sicuro.

In occasione del ritorno delle avventure della Clone Force 99 vi rimandiamo alla nostra recensione della prima stagione di The Bad Batch. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!