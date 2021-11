The Bad Batch, arrivano i nuovi Funko Pop! dedicati alla serie animata Star Wars

Mentre nei mesi scorsi è stata già annunciata la stagione 2 di The Bad Batch, il successo della serie animata targata Star Wars si misura anche attraverso il merchandise. Ai collezionisti, e a chi è a caccia di regali per Natale, farà piacere sapere che è in arrivo un'esclusiva confezione della linea Funko Pop! con cinque personaggi dello show.

Il set, che possiamo vedere anche nella foto in calce alla notizia, comprende Hunter, Wrecker, Tech, Crosshair ed Echo, raffigurati nelle stesse pose dei gadget rilasciati in occasione dello Star Wars Day, con la differenza che in questa versione non indossano il casco. La data di uscita è fissata per il 15 dicembre, ma i Funko Pop! sono acquistabili in pre-ordine, in esclusiva su GameStop, al prezzo di 49,99 dollari.

La Bad Batch, una squadra unica di cloni che differiscono geneticamente dai loro fratelli dell'Esercito dei Cloni, è stata introdotta nel franchise Star Wars con la serie animata The Clone Wars. Dopo la Guerra dei Cloni, si ritrovano ad affrontare nuove missioni mercenarie cercando di trovare un nuovo scopo.

Star Wars: The Bad Batch vede invece tra i produttori Dave Filoni, Athena Portillo, Jennifer Corbett e Brad Rau. La prossima serie del franchise a essere pubblicata sarà il live-action The Book of Boba Fett, in arrivo su Disney+ il prossimo 29 dicembre. Per altri approfondimenti, invece, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Star Wars The Bad Batch.