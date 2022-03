The Bad Batch, cattive notizie per i fan: la stagione 2 si farà ancora attendere!

Lo scorso agosto The Bad Batch è stata rinnovata per una seconda stagione ma a quanto pare, i fan della Galassia lontana lontana dovranno attendere ancora un bel po' prima di vedere i nuovi episodi della serie animata dedicata ad un gruppo di soldati potenziati che si trova a fare i conti con il turbolento periodo che segue la guerra dei cloni.

L'utente di Reddit BZPJMJ64 ha messo le mani su una copia di Star Wars Insider 209. Una foto da una pagina interna della rivista mostra un diario di produzione di film e serie televisive attualmente in lavorazione. Nella sezione "In produzione" ci sono Star Wars: Andor e Obi-Wan Kenobi. Sotto di loro nell'area "Coming Soon" c'è Star Wars: The Bad Batch 2, accanto a cui però manca la dicitura "Primavera 2022" vista in precedenza e questo fa pensare che la serie sia stata rimandata e che la sua uscita non avverrà prima della fine dello stesso anno.

Per non dimenticare ciò che è accaduto nella prima stagione dello show, date uno sguardo alla nostra recensione di The Bad Batch e diteci nell'apposita sezione commenti cosa vi aspettate della seconda stagione di questa serie la cui uscita è stata posticipata a data da destinarsi.