The Bad Batch: Disney annuncia a sorpresa la nuova serie animata di Star Wars

Dopo il successo della stagione finale di The Clone Wars, è in arrivo una nuova serie animata del franchise Star Wars. Nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio, Disney+ ha infatti ordinato Star Wars: The Bad Batch, prodotta da Lucasfilm, che arriverà sulla piattaforma streaming nel 2021.

La nuova serie racconterà le vicende della Bad Batch, un gruppo di cloni sperimentali (già visti in The Clone Wars) che cercano la propria strada in una galassia molto cambiata dopo la fine della Guerra dei Cloni. Soldati straordinariamente efficienti, i membri della Bad Batch intraprenderanno una serie di ardite missioni mercenarie alla ricerca di un nuovo scopo nella vita.

"È stato un onore per noi collaborare con Disney+ per regalare ai fan vecchi e nuovi il ​​capitolo finale di Star Wars: The Clone Wars e siamo felicissimi della risposta del pubblico in tutto il mondo" ha dichiarato Agnes Chu, vice presidente senior dei Contenuti Disney+. "Mentre le Guerre dei Cloni potrebbero essere giunte alla loro conclusione, la nostra collaborazione con i rivoluzionari narratori e artisti di Lucasfilm Animation è solo all’inizio. Siamo entusiasti di dare vita alla visione di Dave Filoni attraverso le prossime avventure della Bad Batch."

Star Wars: The Bad Batch avrà come produttori esecutivi Dave Filoni, Arhena Portillo, Brad Rau (che sarà anche supervisore alla regia) e Jennifer Corbett, anche sceneggiatrice capo. Carrie Beck sarà coproduttrice esecutiva e Josh Rimes sarà produttore.

