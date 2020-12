The Bad Batch, Ming-Na Wen conferma: 'Sarò la voce di Fennec Shand'

Ming-Na Wen ha debuttato nel franchise di Star Wars nella prima stagione di The Mandalorian, per poi fare un breve ritorno anche nella seconda stagione, ma ciò che ha davvero sorpreso i fan è il suo coinvolgimento nella nuova serie The Bad Batch.

L'attrice darà nuovamente la sua voce a Fennec Shand, e ai microfoni di StarWars.com ha rivelato quanto sia stato difficile per lei mantenere il segreto così a lungo.

"Sai quanto tempo ho dovuto tacere sul ritorno di Fennec? Questa è la prima volta che ne parlo!" e ha poi riferito di essere stata scoraggiata dal confermare la notizia anche negli ultimi giorni. A quel punto scherzosamente l'attrice ha detto riferendosi a Dave Filoni: "Dave, se volevi tenerlo segreto non avresti dovuto mettermi in trailer!".

In generale la sua apparizione nella clip, non indicava necessariamente che Ming-Na Wen sarebbe stata coinvolta nel progetto di The Bad Batch. Infatti la serie animata si svolge molti anni prima dei fatti di The Mandalorian:

"Tutti attendono impazientemente la mia conferma. Si sarò Fennec! Si tratta di un Fennec più giovane e sono veramente elettrizzata per questo. Inoltre sono oltremodo felice che Dave abbia voluto creare più di un retroscena per questo personaggio".

In attesa di rivedere la Wen in azione, date un'occhiata a tutti gli annunci fatti nel corso dell'Investor Day.