The Bad Batch, Ming-Na Wen entusiasta della minifigure Lego di Fennec Shand

La LEGO, la nota marca di mattoncini danesi, sta per lanciare sul mercato un nuovo set dedicato ai personaggi dell'universo di Star Wars e tra questi rientra anche quella che sarà la protagonista femminile di The Bad Batch ovvero Fennec Shand.

Nelle scorse ore, proprio Ming-Na Wen, l'interprete anche in live-action dell'assassina e mercenaria, è corsa sui social per esprimere tutto il suo entusiasmo per questa minifigure. Come potete vedere nel post riportato in calce alla notizia, l'attrice ha ricondiviso le immagini del set: "C'è FINALMENTE una minifigure di Fennec Shand Lego" con una emoji commossa, chiedendo quando sarà disponibile negli USA.

Tra l'altro, un po' a sorpresa, tra le minifigure è comparsa anche quella di Cara Dune, il personaggio di The Mandalorian fatto fuori dalla serie Disney+ dopo la spinosa questione che ha coinvolto Gina Carano. Dall'immagini poi, si notano tra gli altri anche Din Djarin, Grogu, Moff Gideon, e un Darktrooper.

Oltre a The Bad Batch, Wen riprenderà anche il ruolo di Fennec Shand in The Book of Boba Fett al fianco di Temuera Morrison. La serie dovrebbe essere una serie a sé stante, ma con lo stesso team creativo di The Mandalorian. Insomma, l'attrice che abbiamo avuto modo di apprezzare anche in Agents of SHIELD avrà molto da fare nei mesi prossimi.