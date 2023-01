The Bad Batch, il regista si difende: 'Whitewashing? Fedeli ai cloni di The Clone Wars'

La sensibilità del pubblico per quanto riguarda le questioni inerenti alla rappresentazione delle minoranze al cinema e in TV è decisamente aumentata nel corso degli ultimi anni, come abbiamo potuto notare in più di un'occasione: l'ultimo episodio riguarda The Bad Batch, la serie animata ambientata nell'universo di Star Wars.

Mente i nuovi poster della seconda stagione di The Bad Batch ci mostrano Omega e la Clone Force 99, infatti, su Twitter spopola l'hashtag #UnwhitewashTheBadBatch, che accusa i creatori dello show di non aver rispettato l'etnia dei protagonisti, che in quanto basati sull'aspetto di Temuera Morrison dovrebbero apparire, proprio come gli altri cloni, decisamente più scuri.

Accuse rispedite al mittente dal regista Brad Rau: "Ascoltiamo sempre tutte le preoccupazioni dei fan. È interessante il fatto che per la prima stagione, prima che la prima stagione uscisse, abbiamo spesso fatto proprio questo, abbiamo controllato più volte le gradazioni di colore della pelle, e abbiamo apportato più di una correzione per essere fedeli all'aspetto dei cloni di The Clone Wars. Assolutamente, al 100%" sono state le sue parole.

Un problema che, insomma, sarebbe già stato risolto: molti fan, però, non sembrano pensarla allo stesso modo. Polemiche a parte, intanto, ecco quando arriverà su Disney+ The Bad Batch 2.