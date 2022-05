The Bad Batch: primo trailer per la Stagione 2 della serie animata Star Wars

Nel corso della Star Wars Celebration terminata domenica notte, è stato diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della seconda stagione di The Bad Batch, serie animata che proseguirà le avventure di questo variopinto team di mercenari, un tempo al servizio della Repubblica e ora nelle mani dell'Impero. Debutto atteso per il prossimo autunno.

La star della serie Dee Bradley Baker, che dà voce a tutta la "Bad Batch", era presente e aveva già annunciato un aggiornamento, twittando: "Sono entusiasta di dove siamo stati, ma ancora di più di dove stiamo andando!". Il panel ha rivelato che ci sarà un salto temporale tra la prima e la seconda stagione della serie, con la giovane Omega che sarà un po' più grande e l'intera squadra che avrà un nuovo look per le proprie armature.

Disney+ ha annunciato per la prima volta di aver rinnovato Star Wars The Bad Batch per una seconda stagione, dopo averla separata dalla stagione finale di Star Wars: The Clone Wars, nell'agosto del 2021. "I fan hanno accolto con entusiasmo l'azione e il dramma di Star Wars: The Bad Batch e siamo entusiasti di vedere l'universo animato di Star Wars continuare a espandersi su Disney+", aveva dichiarato Michael Paull, presidente di Disney+ e ESPN+ in un comunicato.

"Come casa dedicata allo streaming del franchise di Star Wars, non vediamo l'ora di vedere la seconda stagione di questa serie animata amata dai fan". Il produttore esecutivo Dave Filoni: "L'intero team di Lucasfilm Animation e io vorremmo ringraziare Disney+ e i nostri fan per l'opportunità di continuare a raccontare la storia della Bad Batch."

Nella sua prima stagione, tra le altre cose, Star Wars: The Bad Batch ha rivelato il vero nome di Boba Fett. Tra gli altri produttori della serie figurano Athena Portillo, Brad Rau, Jennifer Corbett, Carrie Beck, Josh Rimes e Alex Spotswood.