The Bad Guy 2 si farà: Prime Video annuncia la nuova stagione, nel cast Stefano Accorsi

Buone notizie per i fan della serie tv italiana The Bad Guy con protagonista Luigi Lo Cascio: in questi minuti, infatti, la piattaforma di streaming on demand Prime Video ha confermato che la saga tornerà ufficialmente con una seconda stagione.

"La seconda stagione di The Bad Guy ricomincia dal finale della prima, dal punto esatto in cui abbiamo lasciato i nostri protagonisti, e li segue nella loro lenta discesa in quella voragine in cui Bene e Male, Buoni e Cattivi si mescolano tra loro al punto da apparire indistinguibili. Il sapore giocoso e ironico della prima stagione persiste, ma nel lavoro di scrittura fatto assieme abbiamo deciso di virarlo gradualmente su una tonalità più intimista, emotiva e tragica. Se ci trovassimo davanti alla partitura di una Messa da Requiem, The Bad Guy sarebbe il Lacrimosa”, hanno raccontato Giuseppe G.Stasi e Giancarlo Fontana, creatori dello show.

“Siamo felicissimi di riportare al pubblico The Bad Guy, e di vedere che direzione prenderà questo geniale intreccio nella seconda stagione”, ha commentato Nicole Morganti, head of Originals, Italy & Southern Europe, Prime Video. “Questa serie offre un racconto innovativo e accattivante, un cast straordinario - che anche in questa stagione riserverà altre bellissime sorprese - un team creativo e produttivo di grandissimi talenti, e un entusiasmante approccio che sperimenta con i generi rivoluzionandoli.”

Per altri contenuti recuperate il trailer della prima stagione di The Bad Guy: la serie è disponibile su Prime Video, con la seconda stagione che arriverà prossimamente. Nel cast ci sarà anche la new entry Stefano Accorsi, che si unirà a Lo Cascio e a Claudia Pandolfi, Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania.