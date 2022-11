The Bad Guy: un doppio Luigi Lo Cascio nel poster della nuova serie Prime Video

A pochi giorni dal trailer ufficiale di The Bad Guy, Prime Video ha svelato anche il poster della nuova serie esclusiva della piattaforma streaming con protagonista Luigi Lo Cascio, che debutterà in Italia in occasione del Torino Film Festival.

La serie Original italiana, che oltre a Luigi Lo Cascio include nel cast anche Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e Fabrizio Ferracane, e che è stata diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, sarà presentata in anteprima mondiale alla 40a edizione del Torino Film Festival, nella sezione fuori concorso. La data d'uscita su Prime Video, invece, è fissata per il prossimo 8 dicembre.

The Bad Guy unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

La serie è creata e scritta da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima e Carlotta Calori per Indigo Film con Amazon Studios.

