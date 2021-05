The Bad Guy e Prisma, ecco le nuove serie italiane in arrivo su Amazon Prime Video

In occasione dell'evento Prime Video Presents Italia 2021, Amazon Prime Video ha presentato le nuove produzioni italiane che vedremo in streaming nei prossimi mesi. L'offerta di serie tv propone, tra le altre cose, due interessanti produzioni italiane, The Bad Guy e Prisma, testimonianza dell'impegno della piattaforma negli investimenti in Italia.

Tra le serie in uscita a giugno su Amazon Prime Video c'è inoltre la seconda edizione di Celebrity Hunted - Caccia all'uomo, a cui parteciperà anche Achille Lauro: negli accordi tra l'artista e lo streamer c'è anche la partecipazione al film Anni da cane, oltre a un'apparizione da guest star proprio in Prisma.

Ideata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, The Bad Guy "unisce il crime con la dark comedy e racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro, pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il bad guy in cui è stato ingiustamente trasformato."

Prisma, invece, è una serie young adult drama creata da Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo. Racconta la storia di Marco e Andrea, due gemelli identici che sfidano, ognuno a suo modo, le norme di genere. Il loro percorso alla scoperta di sé coinvolgerà anche il loro gruppo di amici, tutti alla ricerca del proprio posto in un mondo in continuo cambiamento.

Durante l'evento Amazon Prime Video ha anche svelato il cast di Bang Bang Baby, con Arianna Becheroni, Adriano Giannini, Lucia Mascino e Dora Romano, mentre Kim Rossi Stuart sarà il protagonista della heist series Everybody Loves Diamonds.