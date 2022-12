The Bad Guy: svelato il trailer degli ultimi episodi, oggi disponibili su Prime Video

Dopo il poster e il trailer finale di The Bad Guy, la nuova serie originale italiana distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Prime Video torna oggi sul servizio con gli ultimi tre episodi.

Per l'occasione Prime Video ha pubblicato su YouTube il trailer conclusivo di The Bad Guy, della durata di appena trenta secondi: come sempre potete trovarlo all'interno dell'articolo, mentre le ultime puntate della serie sono già disponibili in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Con Luigi Lo Cascio, Claudia Pandolfi, Vincenzo Pirrotta, Selene Caramazza, Giulia Maenza, Antonio Catania e Fabrizio Ferracane, The Bad Guy è una serie in sei episodi diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana e, unendo il crime con la dark comedy, racconta l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Luigi Lo Cascio), pubblico ministero siciliano che ha dedicato tutta la sua vita alla lotta contro la mafia e che improvvisamente viene accusato di essere uno di coloro che ha sempre combattuto: un mafioso. Dopo la condanna, senza più nulla da perdere, Nino decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato.

Per altri contenuti guardate il primo trailer di The Bad Guy e recuperate la nostra recensione, disponibile nella scheda in basso.