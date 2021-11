The Batman: annunciata la data d'uscita dei bluray della serie animata del 2004

Mentre continuano ad emergere nuove informazioni su The Batman, il film con Robert Pattinson, è stata annunciata la data d'uscita del bluray di The Batman, la serie animata andata in onda in cinque stagioni tra il 2004 e il 2008.

The Batman: The Complete Series sarà disponibile dal 1° febbraio in uno splendido cofanetto che includerà tutti i 65 episodi del celebre cartone animato, che originariamente ha debuttato su Kids' WB ed è andato in onda anche su Cartoon Network. Sebbene le varie stagioni della serie siano state rilasciate come set di DVD unici in passato, questa è la prima volta che i collezionisti potranno mettere le mani sull'intera serie in versione blu-ray. Tra l'altro, come al solito il set blu-ray includerà una varietà di extra e contenuti speciali, tra cui The Dark Dynasty Continues, Joining Forces: The Batman's Legendary Team-Ups e New Look, New Direction e New Knight, tutte featurette dietro le quinte che descrivono in dettaglio il lavoro della produzione per lo show. Nota a margine, la collezione non sembra includere il film tie-in del 2005 The Batman vs. Dracula.

The Batman ha avuto il difficile compito di fungere da 'sostituire' la celeberrima Batman: The Animated Series, che è andata in onda dal 1992 al 1995 e in seguito ha continuato a sviluppare il suo universo narrativo in The New Batman Adventures, Batman Beyond, Justice League e Justice League Unlimited. Per differenziarsi da quella serie tv, The Batman partiva dal terzo anno della carriera da vigilante di Bruce Wayne, e nonostante non abbia mai raggiunto le vette della serie originale è stata in grado di vincere sei Daytime Emmy Awards.

A proposito, scoprite le ultime novità su Batman Caped Crusader, la nuova serie d'animazione del Cavaliere Oscuro sviluppata da Matt Reeves, JJ Abrams e Bruce Timm.