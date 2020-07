The Batman, in arrivo la serie HBO Max ambientata nel mondo del film di Matt Reeves!

A sorpresa, HBO Max ha annunciato l'arrivo di una serie TV ambientata nello stesso mondo creato per The Batman di Matt Reeves, con lo stesso regista che si occuperà dello sviluppo insieme a Terrence Winter (Boardwalk Empire, I Soprano).

Con l'obiettivo di lanciare un universo condiviso di Batman che andrà ad espandersi in diverse piattaforme, lo show (ancora senza un titolo ufficiale) sarà incentrato sul dipartimento di polizia di Gotham ed esplorerà la corruzione che domina la città. Si tratta del primo progetto nato dal recente accordo tra Reeves e Warner Bros. Television.

"È una fantastica opportunità, non solo per espandere la visione del mondo che sto creando per il film, ma per esplorare in profondità tutti i dettagli che solo una forma estesa può permettersi. E poter lavorare insieme all'incredibilmente talentoso Terence Winterm che ha scritto di mondi di criminalità e corruzione in maniera potente e illuminante" ha commentato Reeves, che nei prossimi mesi dovrebbe finalmente fare ritorno sul set di The Batman insieme a Robert Pattinson e il resto del cast.

Winter, vincitore di 4 Emmy per il suo lavoro da sceneggiatore, produttore esecutivo e regista de I Soprano, nonché creatore di Boardwalk Empire e co-creatore di Vinyl sempre per HBO, si occuperà della sceneggiatura della serie e farà da produttore esecutivo insieme a Reeves.



"La nostra collaborazione con Warner Bros. e DC ci consente di accrescere il nostro legame con i fan di questi contenti brand per gli anni a venire" ha dichiarato Kevin Reilly, CCO di HBO Max e presidente di TNT, TBS e truTV. "Questo è un Batman che gran parte del pubblico non ha mai visto prime e sappiamo che i fan vorrano passare molto più tempo in questo nuovo mondo ispirato al film."