The Batman, attenzione: la serie tv su Gotham PD in realtà sarà connessa a Arkham Asylum!

Le informazioni sullo spin off di The Batman dedicato al Gotham PD in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand HBO Max sono state a dir poco scarse finora, ma finalmente in una nuova intervista promozionale Matt Reeves ha svelato qualche dettaglio in più sul misterioso progetto.

E per la gioia dei fan non si tratta di un dettaglio da poco: parlando con il Toronto Sun, infatti, Reeves ha spiegato che lo spin-off televisivo in produzione sarà legato all'Arkham Asylum, la famigerata struttura di salute mentale che ospita i criminali più instabili di Gotham. Il progetto si collegherà al dipartimento di polizia di Gotham City e, secondo quanto riferito, esplorerà quanto sia profonda la corruzione nelle forze di polizia di Gotham City. Ecco che cosa ha detto Matt Reeves:

“Stiamo facendo questa serie incentrata su Pinguino e, lasciatemelo dire, Colin Farrell è grandioso: non lo avete mai visto recitare così. È semplicemente incredibile e ruba tutte le scene in cui appare nel film. E' così bravo che, mentre facevamo il film, abbiamo deciso di dedicargli un'intera serie. Quindi stiamo facendo questa serie sul Pinguino, e poi stiamo facendo un'altra serie che si collega all'Arkham Asylum. Stiamo già parlando del prossimo film, ma ad essere onesti, al momento voglio solo che il pubblico conosca questo film e godermi il risultato, perché ho fiducia nel progetto e penso che sarà molto positivo. Lo credo davvero, perché Rob è un Batman incredibile".

In passato era stato rivelato che il titolo di lavorazione scelto per la serie di Gotham PD sarebbe stato proprio 'Arkham', ma i dettagli della storia rimangono scarsi e confusi: rimanete sintonizzati per tutti i prossimi eventuali aggiornamenti, che sicuramente, qualora The Batman dovesse rivelarsi il successo sperato dal regista, non tarderanno ad arrivare.

