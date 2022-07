The Batman, quanto sarà coinvolto Matt Reeves nella serie Pinguino? Parla Colin Farrell

Dopo aver anticipato quando inizieranno le riprese di Pinguino, nuova serie esclusiva di HBO Max ambientata nel mondo crime noir di The Batman, Colin Farrell ha discusso il coinvolgimento di Matt Reeves nello show dedicato al suo personaggio.

Nel corso di una recente intervista promozionale con Entertainment Tonight, infatti, l'attore ha anticipato che Matt Reeves, regista, sceneggiatore e produttore di The Batman, non dirigerà alcun episodio di The Penguin, ma sarà comunque fortemente coinvolto nel processo creativo dietro al primo spin-off tv del franchise di sua creazione: “Matt è un artista letteralmente ossessivo in quello che fa, ed è praticamente coinvolto in ogni singolo reparto della produzione di The Penguin. Voglio dire, non dirigerà i singoli episodi, ma la serie è sua in tutto e per tutto: dalla struttura delle sceneggiature alla scelta di chi le dirigerà, ogni cosa parte da una sua decisione. Quindi, visto il lavoro che abbiamo fatto per The Batman, dal mio punto di vista è molto eccitante".

Ricordiamo che, oltre alla serie The Penguin dedicata al personaggio di Colin Farrell, l'universo di The Batman di Matt Reeves continuerà ad espandersi ulteriormente: oltre al sequel di The Batman annunciato in via ufficiale, infatti, è già in lavorazione una serie tv spin-off incentrata sull'Arkham Asylum. In precedenza, era in fase di sviluppo anche una serie dedicata al dipartimento di polizia di Gotham un anno prima degli eventi del film, ma quel progetto è stato accantonato. Inoltre, si parla anche di altre serie spin-off per HBO Max in sviluppo, sebbene non ci siano stati nuovi annunci.

