The Batman, Colin Farell svela quando inizieranno le riprese dello spin-off su Pinguino

Parlando della prima serie tv spin off di The Batman Pinguino durante una recente intervista promozionale al Comic-Con di San Diego, l'attore Colin Farrell ha confermato quando inizieranno le riprese per il progetto HBO Max.

Intorno al periodo dell'uscita di The Batman a marzo di quest'anno, è stato rivelato che il Pinguino, il gangster interpretato da Colin Farrell nell'acclamato film scritto e diretto da Matt Reeves con protagonista Robert Pattinson, avrebbe ottenuto una sua serie spin-off. Paragonata a Scarface di Brian De Palma, la serie racconterà l'ascesa al potere del personaggio dopo che Gotham è sprofondata nel caos alla fine degli eventi del film. Parlando dello spin-off in una recente intervista, a Colin Farrell è stato chiesto quando inizieranno le riprese e l'attore ha confermato che la produzione dovrebbe iniziare a febbraio 2023:

“Penso che il prossimo febbraio cominceranno i lavori. Ho letto il copione, penso che la storia finirà con l'essere lunga tra le sei e le otto ore in totale. Mi sono divertito molto a leggere gli episodi. Sarà bellissimo, non vedo l'ora."

Colin Farrell sarà anche produttore di The Penguin, insieme al regista di The Batman Matt Reeves e al produttore del film Dylan Clark. Lauren LeFranc (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) sarà il leader del progetto in qualità di sceneggiatrice e showrunner.