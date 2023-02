The Batman, Colin Farrell anticipa: 'La serie tv sul Pinguino sarà molto dark'

Dopo aver elogiato il trucco che indosserà in The Penguin, definendo la sua trasformazione nel Pinguino addirittura migliore di quella vista in The Batman, che è valsa una nomination di categoria agli Oscar 2023, l'amatissimo Colin Farrell è tornato a parlare della prima serie tv spin-off della saga.

Riallacciandosi al discorso sul trucco prostetico e la 'maschera' che dovrà indossare per la sua interpretazione, Colin Farrell ha dichiarato in una recente intervista promozionale con Gold Derby: "La serie tv del Pinguino sarà davvero oscura, e avrò tantissima libertà per esplorare il personaggio, anche per via del senso di fuga rappresentato da tutto que trucco. Quando sei sotto una maschera di trucco ti senti più libero, ti senti diverso rispetto a quando devi recitare solo con il tuo volto, non so se mi spiego. Ne sono davvero super entusiasta."

Ricordiamo che, in base a quanto dichiarato finora dai creatori dello show, la storia di The Penguin riprenderà circa una settimana dopo gli eventi di The Batman, con Gotham City ancora nel caos più assoluto dopo i disastrosi attentati orditi dall'Enigmista. Lo show seguirà l'ascesa di Oswald Cobblepot nel sottobosco criminale della metropoli, col Pinguino che tenterà di riempire il vuoto lasciato dalla morte di Carmine Falcone e diventare il nuovo re della mala di Gotham. Dovrà vedersela però con Sofia Falcone, figlia di Carmine, arrivata in città in cerca di vendetta per il padre. Secondo le indiscrezioni, anche Robert Pattinson comparirà in The Penguin nei panni di Bruce Wayne o Batman o entrambi.

The Penguin uscirà nel 2024 e i suoi otto episodi faranno da ponte agli eventi di The Batman Parte Due di Matt Reeves, in uscita ad ottobre 2025.