The Batman, Colin Farrell rivela la durata di The Penguin: Ecco quanti episodi avrà

Con l'annuncio ufficiale di The Batman Parte 2 da parte di James Gunn e Peter Safran, i fan dell'universo narrativo creato da Matt Reeves hanno potuto tirare un definitivo sospiro di sollievo, e adesso tutta l'attenzione è rivolta al prossimo capitolo della saga: la serie spin-off The Penguin.

Prodotta e distribuita dalla piattaforma di streaming on demand HBO Max, The Penguin sarà ambientata dopo gli eventi di The Batman e vedrà il Pinguino, nuovamente interpretato da Colin Farrell, provare a riempire il vuoto nella 'leadership' del mondo criminale di Gotham lasciato dalla morte di Carmine Falcone, mentre la metropoli tenta di rimettersi in piedi dopo 'l'apocalisse' scatenata dall'Enigmista.

In una recente intervista promozionale con Variety, Colin Farrell ha anticipato il numero di episodi di The Penguin, che farà da ponte tra The Batman e The Batman Parte 2: "La storia sarà raccontata in otto episodi, e riguarderà l'ascesa al potere di Oz, che si fionderà su quel vuoto di potere che si è creato quando Falcone è stato ucciso. L'idea di Matt [Reeves, ndr] è quella di far iniziare la storia di Pinguino circa una settimana dopo la fine del film di Batman. E con questa traiettoria, il secondo film inizierà poco dopo la conclusione della serie".

The Penguin non ha ancora una data d'uscita fissata, ma considerato che le riprese dovrebbero iniziare questo mese e che The Batman: Parte Due arriverà ad ottobre 2025, è lecito attendersi un debutto su HBO Max nel corso del 2024.