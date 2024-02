The Batman, Colin Farrell sempre più simile ai fumetti sul set di The Penguin

C'è molto del Pinguino dei fumetti nella sua trasposizione televisiva: e se Michael Kelly ha già anticipato un Colin Farrell strepitoso nello spin-off di The Batman, la nuova immagine tratta dal set dello show non può che confermare una certa fedeltà, a partire dal look del villain!

Qualche scatto rubato durante le riprese aveva fatto notare ai fan una certa somiglianza tra gli abiti del Pinguino nei fumetti e quelli di Colin Farrell e adesso che sempre più foto affollano il web non abbiamo più dubbi: l'ultima immagine, infatti, mette a confronto l'attore indossare sopra uno smoking un lungo cappotto doppiopetto nero dal collo di pelliccia e la sua controparte nei fumetti DC con tanto di cilindro! L'ispirazione è certamente evidente ed una certa fedeltà non può che far breccia nel cuore dei fan.

Una scelta che potrebbe svelare l'obiettivo condiviso tra i DC Studios, Warner Bros. Television e HBO Max di fare un salto nel passato e non solo attraverso la trama della nuova serie che, ricordiamo, è uno spin-off di The Batman di Matt Reeves: The Penguin esplorerà l'ascesa di Oswald Cobblepot nell'ambiente criminale di Gotham dopo il posto vacante lasciato da Carmine Falcone. La serie TV è tra le uscite più attese del 2024 su MAX ma, al momento, si attende ancora una data ufficiale per The Penguin.