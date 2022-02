The Batman, Colin Farrell nello spin-off di Pinguino: 'Oswald Cobblepot come Scarface'

Come riportato in precedenza, Colin Farrell sarà il protagonista di Pinguino, una serie tv spin-off dell'attesissimo cinecomic The Batman di Matt Reeves attualmente in produzione per il servizio di streaming on demand HBO Max.

Ora, in una nuova intervista promozionale per il film con Robert Pattinson e Zoe Kravitz, in uscita dal 3 marzo nelle sale cinematografiche italiane, il produttore di The Batman Dylan Clark ha rivelato qualche dettaglio in più sul progetto, che andrà ad ampliare il cosiddetto 'Batverse' creato da Matt Reeves:

"Stiamo facendo una serie spin-off con Colin, che vestirà di nuovo i panni di Oswald Cobblepot: la serie vedrà l'ascesa di Oz al potere della criminalità di Gotham, e il nostro punto di riferimento in un certo senso è Scarface. È eccitante poter realizzare una storia del genere come standalone, ovviamente sarà collegata al film: quando vedrete la serie ripenserete al film e direte 'oh, okay, ora capisco quel retroscena, questa frase si riferiva a questo episodio'."

In precedenza, Colin Farrell aveva dichiarato sulla serie di Pinguino: "Dobbiamo capire cosa lo ha reso l'uomo che è oggi", rivelando anche che la sua versione del villain è stata ispirata da un altro famoso mafioso cinematografico, Fredo, il personaggio interpretato da John Cazale in Il Padrino e Il Padrino: Parte II.

Per altri approfondimenti ecco cosa ha detto Zoe Kravitz sulla nuova Catwoman di The Batman: anche per il suo personaggio si è parlato di uno spin-off, che per il momento però è ancora da annunciare in via ufficiale.