The Batman: che fine hanno fatto gli altri due spin-off tv, Arkham Asylum e Gotham PD?

L universo narrativo di The Batman di Matt Reeves si sta espandendo a macchia d'olio sotto la nuova etichetta 'DC Elseworlds', che ingloberà tutti i progetti DC slegati dal principale DCU, ma che fine hanno fatto gli altri spin-off televisivi?.

Come saprete, The Batman: Parte II è ufficialmente in arrivo nel 2025 e The Penguin, uno spin-off sequel di The Batman ambientato circa una settimana dopo gli eventi del film originale e incentrato sull'ascesa criminale di Pinguino di Colin Farrell, inizierà a giorni le riprese (per una probabile uscita nel 2024, dato che a livello narrativo lo show farà 'da ponte' tra The Batman e The Batman 2). Ma degli altri due progetti in sviluppo, una serie tv su Arkham Asylum e una serie tv su Gotham PD, da qualche tempo si sono perse le tracce...fino a qualche ora fa.

In un nuovo rapporto di Variety sui nuovi ingressi nel cast di The Penguin, infatti, viene riportato che entrambi i progetti sono 'attualmente' in fase di lavorazione per HBO Max: il regista Antonio Campos è ancora assegnato come showrunner di Arkham Asylum (Variety conferma che la serie tv, un prequel di The Batman, dovrebbe 'probabilmente' includere Barry Keoghan nei panni di Joker) mentre la serie tv ambientata all'interno del dipartimento di polizia di Gotham City 'rimane' in sviluppo.

Continueremo a tenervi aggiornati su tutti gli sviluppi riguardanti il Reeves-Verse, dunque rimanete sintonizzati.