The Batman, emerge un nuovo entusiasmante dettaglio sulla serie tv Gotham PD

Joe Barton, il nuovo showrunner della serie tv Gotham PD, il prequel di The Batman con Robert Pattinson attualmente in produzione per il servizio di streaming on demand HBO Max, ha brevemente anticipato un importante dettaglio sulla storia.

The Batman ha completato le riprese qualche settimana fa e adesso si prevede che l'attenzione del cineasta e produttore Matt Reeves verrà rivolta anche all'imminente serie tv prequel, che esplorerà la corruzione nel dipartimento di polizia di Gotham City un anno prima degli eventi narrati dal film.

Come noto Joe Barton ha sostituito Terrence Winter in qualità di showrunner, e in passato Matt Reeves aveva già anticipato che la serie seguirà i poliziotti di Gotham in una città sconvolta dall'arrivo di un misterioso vigilante travestito da pipistrello. Ora, sulla base di un tweet di Joe Barton che potete trovare in calce all'articolo, sembra che i protagonisti dello show non saranno moralmente retti come il James Gordon di Jeffrey Wright: Barton ha infatti ribadito che a Gotham City non esistono poliziotti buoni, il che lascia presagire una serie tv particolarmente oscura.

Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Ricordiamo che al momento le trame di The Batman e Gotham PD sono tenute segrete, ma sappiamo che il film seguirà Robert Pattinson nei panni di una versione molto giovane di Bruce Wayne, che veste il mantello del Cavaliere Oscuro di Gotham City da solo due anni. Il film, che include Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Paul Dano nei panni dell'Enigmista, Andy Serkis nel ruolo di Alfred Pennyworth e Colin Farrell in quello del Pinguino, si concentrerà anche sulle abilità da detective di Batman come mai fatto prima d'ora al cinema.

La data di uscita di The Batman è attualmente fissata per il 4 marzo 2022.