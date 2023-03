The Batman, anche una famosa star di Sons of Anarchy nello spin-off The Penguin

A pochi giorni dalle tre nuove aggiunte al cast di The Penguin, tra le quali spicca la scelta dell'interprete di Alberto Falcone, figlio di Carmine, l'attesissima serie tv spin-off sequel di The Batman ha pescato anche dal cast di Sons of Anarchy per infoltire i propri ranghi.

Stiamo parlando dell'attore Theo Rossi, che come riportato in esclusiva da Deadline è stato scelto per un misterioso ruolo chiave ricorrente al fianco di Colin Farrell e Cristin Milioti nella serie originale HBO Max prodotta da Warner Bros Television e DC Studios. Il dramma di otto episodi continua la saga criminale di Batman che Matt Reeves ha iniziato con The Batman per Warner Bros Pictures e si concentra sul personaggio interpretato da Farrell nel film del 2022.

Nella serie, Cristin Milioti interpreta la protagonista femminile Sofia Falcone, figlia di Carmine Falcone (interpretato da John Turturro nel film originale). I dettagli sul personaggio di Theo Rossi non sono ancora stati rivelati. La serie è prodotta da Reeves, Dylan Clark, Farrell e Lauren LeFranc, anche autrice della sceneggiatura e assunta per il ruolo showrunner; tra i produttori anche Bill Carrara e Craig Zobel, che dirige i primi tre episodi. Secondo le indiscrezioni, anche Robert Pattinson avrà un ruolo in The Penguin, sebbene al momento non sia chiaro se l'attore tornerà nel ruolo di Bruce Wayne, di Batman o entrambi.

Ricordiamo che The Penguin sarà ambientata circa due settimana dopo la conclusione di The Batman e, con le riprese attualmente in corso, arriverà nel 2024. La serie farà da ponte per gli eventi di The Batman Parte Due, che invece uscirà ad ottobre 2025.