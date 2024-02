The Batman, finite le riprese di The Penguin: Robert Pattinson avvistato sul set?

Dopo le ultime foto dal set di The Penguin ci sono grossi aggiornamenti da riportare sull'attesissima serie tv sequel di The Batman incentrata sul gangster interpretato da Colin Farrell.

In queste ore, infatti, è stato confermato che le riprese di The Penguin sono ufficialmente terminate, con l'attrice Carmen Ejogo che ha pubblicato sui suoi canali social un post di saluti alla produzione con due foto allegate, una che mostra un regalo ricevuto per la fine dei lavori e un'altra dedicata ai fumetti di Batman con il Pinguino: "Abbiamo finito" ha scritto l'attrice. "Abbiamo fatto qualcosa di epico. Non vedo l'ora che possiate vedere la serie HBO".

Inoltre, come se l'entusiasmo relativo alla fine delle riprese della serie non fosse già abbastanza, secondo le fonti anche Robert Pattinson avrebbe preso parte ai lavori di The Penguin: l'attore non è comparso in nessuna delle tante foto trapelate dal set nelle ultime settimane, ma stando a quanto riportato comparirà nell'ultima puntata dello show, sebbene non sia chiaro attualmente se nelle sue scene vestirà i panni di Batman, di Bruce Wayne o di entrambi. Tuttavia è difficile immaginare che una star come Robert Pattinson possa scomodarsi per un semplice cameo, quindi rimaniamo in attesa di conferme più concrete in tal senso.

Ricordiamo che The Penguin è un sequel di The Batman e un prequel di The Batman: Parte 2, e vede il creatore e regista della saga Matt Reeves in qualità di produttore esecutivo, con Craig Zobel che ha diretto i primi tre episodi di un totale di otto.

La serie non ha ancora una data d'uscita ma dovrebbe arrivare nel corso del 2024 o all'inizio del prossimo anno, considerando che The Batman 2 uscirà ad ottobre 2025. Non c'è ancora un trailer, ma qualche tempo fa HBO ha mostrato un primo teaser di The Penguin