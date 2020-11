The Batman, guai per il prequel di HBO Max: Terence Winter abbandona il progetto!

Vi riportiamo la notizia appena emersa dell'abbandono di Terence Winter dal ruolo di showrunner della serie tv prequel di The Batman, che il regista e sceneggiatore Matt Reeves ha sviluppato per HBO Max allo scopo di ampliare l'universo narrativo con protagonista Robert Pattinson.

Il creatore di Boardwalk Empire avrebbe dovuto sceneggiare gli episodi della serie fungendo da showrunnner, ma a quanto pare ha abbandonato il progetto a causa di differenze creative.

Le fonti sostengono che la separazione sarebbe avvenuta poiché le idee di Winter per la serie non corrispondevano a ciò che Reeves e gli altri produttori avevano in mente. Attualmente è in corso la ricerca di un nuovo showrunner per lo show.

Creata da Reeves, dal produttore di The Batman Dylan Clark e prodotta da WBTV, la serie è ambientata nell'universo cinematografico che Reeves sta creando con The Batman ed esplorerà lo stato della corruzione a Gotham City durante il primo anno di attività del Cavaliere Oscuro, agendo a tutti gli effetti come un prequel del film in uscita nel 2022 (ambientato durante il secondo anno di Bruce Wayne come supereroe). Attualmente la serie è formalmente senza titolo ma il titolo provvisorio di lavorazione è Gotham Central, omaggio agli scrittori Ed Brubaker e Greg Rucka e al loro fumetto omonimo ambientato nel dipartimento di polizia di Gotham.