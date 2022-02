The Batman, Jeffrey Wright sullo spin-off sul Gotham PD: 'Ne abbiamo solo discusso'

Nel corso di una recente intervista concessa a ComicBook, Jeffrey Wright - nel pieno della campagna promozionale intorno a The Batman - è tornato a parlare dello spin-off in sviluppo alla Warner sul distretto di polizia di Gotham che dovrebbe vederlo tornare nel ruolo del Commissario Gordon. L'attore ha rivelato qualche dettaglio sul progetto.

L'attore ha affermato di essere al momento concentrato solo sull'uscita di The Batman: "La superficie non è ancora stata scalfita, quanto meno dalla mia parte, anche perché sono più concentrato sull’uscita del film per ora. Facciamolo uscire prima di iniziare a considerare altre cose. Intendo dire, non ci ho ancora pensato. Però ci sono state delle discussioni in merito".

In precedenza, proprio riguardo al suo personaggio in The Batman, Wright aveva rivelato chi gli piacerebbe vedere come villain in futuro: "Chi mi piacerebbe vedere come villain? Sai, nella serie tv originale avevano i villain che tutti noi conosciamo, ma nel corso degli episodi di tanto in tanto inventavano anche dei nuovi cattivi. Ad esempio, mi viene in mente Re Tut, venne creato appositamente per quella serie tv negli anni sessanta, quindi non vedo perché non dovremmo farlo anche noi. È fantastico rivisitare ciò che è molto familiare, ma allo stesso tempo penso che sia anche un'opportunità eccitante tirare fuori qualcosa di nuovo: in questo modo il franchise continua a crescere, continua ad evolversi".

Sempre in riferimento alla serie tv, Robert Pattinson ha rivelato di essere cresciuto con le repliche del Batman di Adam West: "Sono cresciuto con Adam West, era ancora in onda quando la tv inglese aveva solo quattro canali. Stavano ancora facendo repliche 40 anni dopo. Ho pensato che fosse uno show tv davvero serio! Penso che il mio costume da bambino fosse quello di Adam West".