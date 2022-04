The Batman, Kevin Conroy ricorda il Mr. Freeze della serie animata

Mentre The Batman arriva in streaming, Kevin Conroy ha voluto ricordare sui social Michael Ansara, voce di Dr. Victor Fries/Mr. Freeze nella serie animata dedicata al Cavaliere Oscuro prodotta da Warner Bros. tra il 1992 e il 1995.

Ansara, morto il 31 luglio 2013, è stato ricordato dalla pagina Twitter ufficiale di Batman: TAS in quello che sarebbe stato il suo centesimo compleanno. Conroy ha ritwittato il post e ha descritto la propria esperienza di lavoro con l'attore sottolineando quanto fosse straordinario nei panni di quell'iconico villain.

"Sono stato così fortunato a lavorare con molti attori incredibili ma tra tutti, la performance di Michael Ansara nei panni di Mr. Freeze è stata davvero da togliere il fiato".

Ampiamente considerato il miglior cartone animato di supereroi di tutti i tempi, il successo di Batman: The Animated Series non solo ha portato la DC Comics ad utilizzare personaggi come Harley Quinn in moltissime altre produzioni e facendo apparire Mr. Freeze anche in live-action come Batman e Robin e Gotham. Ansara ha prestato la sua voce anche al film d'animazione del 1998 Batman & Mr. Freeze: SubZero, ritornando poi per alcuni episodi di The New Batman Adventures e Batman Beyond e anche nel videogioco Batman: Vegeance.

