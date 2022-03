The Batman, il personaggio di Barry Keoghan potrebbe apparire nello spin-off HBO Max?

In una nuova intervista, il regista di The Batman avrebbe rivelato nuove informazioni in merito all'attesa spin-off di The Batman dedicata al Gotham City Police Department, una delle serie attualmente in fase di sviluppo per la piattaforma streaming HBO Max.

Le informazioni sullo spin-off di The Batman sul Gotham PD nei piani di HBO Max finora non sono state molte, ma in una nuova intervista Matt Reeves avrebbe svelato nuovi dettagli su questo misterioso progetto televisivo.

Nei giorni scorsi, Reeves aveva anticipato che lo spin-off sarà legato all'Arkham Asylum, la famigerata struttura di igiene mentale che ospita i criminali più instabili di Gotham City: la serie dunque potrebbe esplorare la profonda corruzione delle forze di polizia della città.

Con una serie di spin-off e sequel di The Batman, il regista ha promesso la nascita di un vero e proprio BatVerse a partire dalla pellicola che ha recentemente debuttato in sala, con Robert Pattinson nei panni del Cavaliere Oscuro.

Oltre allo spin-off sul Pinguino di Colin Farrell, HBO Max starebbe lavorando anche allo show che riprende una delle ambientazioni visitate nel film dal Batman di Robert Pattinson in due scene decisamente memorabili, una delle quali vede il debutto di Barry Keoghan come Joker, una presenza che all'annuncio del cast era stata celata dietro al ruolo del poliziotto Stanley Merkel.

E se Reeves ha negato che questo colpo di scena finale sia un teaser della serie sequel, durante un'intervista con Variety non ha negato che potremmo rivedere Joker proprio nella serie sull'Arkham Asylum. Parlando proprio del possibile ritorno di Keoghan nei panni di Joker, il regista ha dichiarato: "Potrebbe succedere. Ci sono varie cose che sarei interessato a fare nello spazio di Arkham, potenzialmente per HBO Max. Ci sono cose di cui abbiamo già parlato, quindi è davvero possibile. Non è impossibile che ci sia una storia che riaffiora, in cui Joker entra nel nostro mondo".