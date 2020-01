The Batman, le prime parole di Zoe Kravitz da nuova Catwoman

Ospite da Ellen per parlare della sua esperienza in Big Little Lies e dei suoi progetti futuri, Zoe Kravitz ha commentato per la prima volta il suo coinvolgimento in The Batman nei panni della nuova Catwoman, neanche a dirlo uno dei personaggi più attesi del film di Matt Reeves.

"Ero ai Golden Globe con David Kelley, lo sceneggiatore del nostro show, e ho visto Michelle Pfeiffer... volevo inchinarmi alla regina. Ero nervosa anche solo di stare alla sua presenza" ha detto l'attrice, che parteciperà al cast del film insieme a Robert Pattinson, Andy Serkis, Jeffrey Wright, Paul Dano e John Turturro.

Dopo aver confermato di essere in procinto di partire per Londra, dove in questi giorni si stanno svolgendo le riprese di The Batman (qui potete trovare il possibile primo sguardo al Bruce Wayne di Pattinson), la Kravitz ha aggiunto: "Abbiamo già fatto molte prove costume. Sta andando tutto bene e sono davvero eccitata. Mi sto allenando un sacco, il che è fantastico ma anche molto faticoso. È un ruolo molto fisico, ogni giorno torno a casa zoppicando."

Sempre per quanto riguarda il cast del film, Reeves ha recentemente confermato su Twitter che Colin Farrell interpreterà la nuova versione del Pinguino, personaggio che potrebbe essere stato avvistato nelle prime foto dal set di The Batman.