The Batman, primi effetti James Gunn? Lo spin-off Arkham si farà, scelto lo showrunner!

A poche ore dal clamoroso annuncio di James Gunn a capo di DC Studios, la nuova divisione di Warner Bros Discovery dedicata allo sviluppo di film e serie tv tratti dalle proprietà DC Comics, arrivano le prime grandi notizie per il franchise di The Batman.

Come segnalato da Variety, infatti, Antonio Campos dirigerà e sarà lo showrunner di Arkham Asylum, nuova serie tv spin-off di The Batman in sviluppo per la piattaforma di streaming on demand HBO Max. Il regista statunitense di origini italo-brasiliane è stato sceneggiatore, regista, produttore esecutivo e showrunner di The Staircase della HBO, una serie limitata di otto episodi ispirata alla vera storia del caso dell'autore della Carolina del Nord Michael Peterson, accusato di aver spinto sua moglie Kathleen giù per le scale nella loro vasta villa a Durham nel dicembre del 2001, e curiosamente aveva già lavorato con Robert Pattinson ne Le strade del male, apprezzato thriller souther-gothic di Netflix con Tom Holland.

Attualmente, l'universo di The Batman è in continua espansione: qualche giorno fa è stato rivelato che Matt Reeves è a lavoro su nuovi spin off dedicati ai villain di Gotham più o meno noti, tra Spaventapasseri e Professor Pyg, mentre HBO Ma è pronta ad iniziare le riprese della serie spin-off The Penguin, con Colin Farrell di nuovo nei panni di Oswald Cobblepot per una storia ambientata circa una settimana dopo gli eventi del primo film.

