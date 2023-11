The Batman, quando ripartono le riprese della serie The Penguin con Colin Farrell?

Dopo la conclusione dello sciopero degli attori della SAG-AFTRA, tutte le produzioni di Hollywood sono tornate a pieno regime e così anche quella di The Penguin, spin-off di The Batman in arrivo prossimamente sulla piattaforma Max. Dopo l'arrivo di Colin Farrell a New York, è stato rivelato quando ripartiranno le riprese rimanenti dello show.

Secondo quanto riportato da Variety, le riprese riprenderanno subito dopo il giorno del Ringraziamento. Le riprese della serie spin-off di The Batman, iniziate a marzo, si erano interrotte a causa dello sciopero degli sceneggiatori e degli attori di Hollywood e sono rimaste bloccate fino alla conclusione di entrambi. The Penguin riprenderà la produzione entro la fine di novembre. Il debutto della serie DC è ora previsto per l'autunno 2024, dopo che inizialmente era previsto per la prossima primavera.

Un irriconoscibile Farrell, la cui trasformazione nell'iconico cattivo di Batman è valsa al film una nomination all'Oscar per il miglior trucco, riprende il suo ruolo per la serie, di cui è anche produttore esecutivo. Lauren LeFranc (Hemlock Grove, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.) è la showrunner, la creatrice e la produttrice esecutiva della serie, che annovera tra i suoi produttori anche il regista di The Batman Matt Reeves e il produttore Dylan Clark.

La serie di otto episodi dei DC Studios è ambientata dopo gli eventi di The Batman e farà da ponte tra il reboot di Batman e il film sequel, The Batman - Part II attualmente previsto per il 3 ottobre 2025.

Il cast include Cristin Milioti (I Soprano) nel ruolo della principale rivale di Cobblepot nella guerra tra bande, Sofia Falcone; Michael Zegen (The Marvelous Mrs. Maisel) nel ruolo di Alberto Falcone; Clancy Brown (Dexter: New Blood) nel ruolo del boss di Gotham City Salvatore Maroni; e Rhenzy Feliz (Runaways), Michael Kelly (Man of Steel), Shohreh Aghdashloo (The Expanse), Deirdre O'Connell (Daredevil) e John Cenatiempo (Joker) in ruoli non ancora rivelati.

"La serie su Pinguino è dark, ma ho molta libertà creativa al livello di recitazione", aveva detto in precedenza Farrell a Gold Derby. "C'è una sorta di permesso che ti viene dato di esplorare in un modo che è difficile da concedere a te stesso quando hai solo il tuo volto con cui lavorare? Quindi sono super eccitato".