The Batman raddoppia: lo spin-off sul GCPD è ancora in sviluppo, non è stato scartato

Sono ore felici per i fan della DC Films, anzi dei DC Studios, e ancora di più per quelli di The Batman: dopo l'annuncio di Antonio Campos come show runner dello spin off Arkham Asylum, infatti, sono emerse anche nuove informazioni sul famigerato spin-off sul dipartimento di polizia di Gotham.

Secondo quanto riportato, infatti, lo spin-off GCPD del franchise di The Batman, fino ad ora ritenuto morto e sepolto, in realtà è ancora vivo e vegeto, e apparentemente in piena fase di sviluppo: in precedenza, infatti, il padre della saga in persona, il regista, sceneggiatore e produttore Matt Reeves, aveva dichiarato che la serie tv dedicata agli agenti di polizia di Gotham City si era 'evoluta' nel misterioso progetto incentrato sul famigerato manicomio Arkham, ma a quanto pare le due sono rimaste entità distinte e secondo Joe Otterson di Variety, la serie GCPD è ancora in fase di sviluppo.

"Sebbene Reeves in precedenza abbia affermato che lo spin-off di Gotham PD si era 'in qualche modo evoluto' nello show di Arkham", ha scritto il giornalista su Twitter, nel post che trovate in calce, "un individuo a conoscenza della situazione mi ha riferito che si tratta di due progetti separati e che la serie GCPD rimane in fase di sviluppo".

Il primo spinoff di The Batman ad essere realizzato sarà The Penguin, che riporterà Colin Farrell nei panni del gangster Oswald Cobblepot: qualche giorno fa, lo stesso Farrell ha rivelato che la storia della serie sarebbe iniziata una settimana dopo gli eventi di The Batman, con Gotham City ancora allagata in seguito agli attentati dell'Enigmista.

