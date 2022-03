The Batman, la reazione di Simu Liu di Shang-Chi alla presenza di un collega MCU

Se siete fra quelli che non hanno ancora visto The Batman oppure, come il Simu Liu di Shang-Chi, siete già corsi al cinema, non fa differenza: era già stata annunciata da Matt Reeves la presenza di un volto proveniente dall'MCU. Ma nonostante l'ufficialità, l'impatto è stato comunque grande, come dimostra la reazione di Simu Liu.

Sono davvero innumerevoli i motivi per cui uscire semplicemente scioccati, quasi senza parole, dall’ultimo film di Matt Reeves. Una pellicola di tre ore che regala spunti, apparizioni e rivoluzioni del personaggio dal primo all’ultimo minuto: letteralmente, fino all’ultima scena. È stata proprio quella a colpire particolarmente Simu Liu, una delle più apprezzate new entry nella storia recente dell’MCU, protagonista di Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli. Solo qualche mese prima, sulla scia orientalista e mitologica del suo film, un nuovo gruppo di eroi aveva fatto il suo debutto in Eternals. E fra loro, uno in particolare è stato chiamato da Matt Reeves.

Si sapeva fin dall’annuncio del cast allargato che Barry Keoghan, interprete di Druig nel film di Chloé Zhao, sarebbe stato anche in questo film. Ma il suo ruolo era – e rimarrà anche qui – avvolto nel mistero, per chi ancora non abbia visto il film. Vi basti sapere che Simu Liu ne è rimasto sconvolto, come ha esplicitato in un post twitter – che trovate in calce all’articolo – repostato da Keoghan con un cuore: “Dannazione @BarryKeoghan”. A buon intenditor, poche parole. Il suo personaggio è stato oggetto di grandi rimaneggiamenti nel montaggio finale, anche se per volontà di Reeves stesso e non della produzione, visto che quello uscito nei cinema è il suo Director’s Cut.

Queste le parole del regista: “Ci sono state scene che abbiamo tagliato che mi piacevano molto. In effetti, c'è una scena con il prigioniero invisibile che appare alla fine del film nell’Arkham Asylum con l'Enigmista. E c’era una scena precedente in cui Batman è andato ad Arkham per cercare di profilare l'Enigmista, e Barry Keoghan era presente. È una sequenza molto interessante e sono sicuro che la pubblicheremo dopo l'uscita del film, perché è una delle scene più importanti fra quelle eliminate". Ma il fatto che Keoghan abbia regalato un’apparizione così fugace, è proprio il segno che dovrebbe tornare nei prossimi spin-off in lavorazione, fra cui spicca l’uscita più imminente di Gotham PD.

Stando alle sue dichiarazioni, Reeves è già al lavoro sui vari progetti: “Stiamo facendo questa serie incentrata su Pinguino e poi stiamo facendo un'altra serie che si collega all'Arkham Asylum [n.d.r Gotham PD]. Stiamo anche già parlando del prossimo film, ma ad essere onesti, al momento voglio solo che il pubblico si faccia prendere dal primo e godermi il risultato, perché ho fiducia nel progetto e penso che sarà molto positivo. Lo credo davvero, perché Rob è un Batman incredibile". Proprio Pattinson ha appena tenuto un’intervista in cui ha parlato dell’esperienza stranissima di vestire il nuovo costume di The Batman.