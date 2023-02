The Batman, Robert Pattinson comparirà nella serie tv The Penguin con Colin Farrell?

The Penguin è la serie sequel spinoff di The Batman in lavorazione per HBO Max e ambientata circa una settimana dopo gli eventi del primo film della saga uscito nel 2022, e con l'inizio delle riprese ormai imminente in queste ore è emerso il rumor che i fan di Robert Pattinson stavano aspettando.

Con Colin Farrell che potrebbe apparire in The Batman 2, infatti, ora dal set in allestimento per la serie tv prodotta da Matt Reeves si mormora che Robert Pattinson potrebbe avere un ruolo in The Penguin: a riportarlo, nel corso dell'ultimo episodio del suo famoso podcast The Hot Mic With Jeff Sneider e John Rocha, il celebre scooper e insider Jeff Sneider, che avrebbe confermato le precedenti indiscrezioni secondo cui Robert Pattinson riprenderà il suo ruolo anche nella serie. Non è chiaro, tuttavia, se la star apparirà nei panni mascherati del Cavaliere Oscuro oppure in quelli di Bruce Wayne (o entrambi): detto questo, per Sneider è sicuro che l'attore spunterà fuori in un modo o nell'altro almeno in uno degli otto episodi della miniserie.

Ricordiamo che in The Penguin Colin Farrell riprenderà il ruolo di Oswald Cobblepot, con la storia che seguirà l'ascesa di 'Oz' nel mondo criminale di Gotham dopo la morte di Carmine Falcone. Nel cast anche Cristin Milioti, Michael Kelly (House of Cards, Jack Ryan), Shohreh Aghdashloo (The Expanse, House of Sand And Fog), Deirdre O'Connell (Outer Range), e Rhenzy Feliz (Marvel's Runaways). In base a quanto dichiarato dai creatori, The Penguin sarà un ponte per The Batman Parte 2.

