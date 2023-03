The Batman, Robert Pattinson non sarà in The Penguin per diritti tv? Risponde James Gunn

Qualche settimana fa vi avevamo segnalato la possibilità di vedere Robert Pattinson nella serie tv The Penguin, uno spin-off sequel della saga di Matt Reeves dedicata al villain interpretato da Colin Farrell, ma un nuovo rumor spuntato sul web in queste ore ha spaventato i fan del Cavaliere Oscuro.

Secondo le indiscrezioni, infatti, Robert Pattinson non apparirà in The Penguin a causa di una complicata situazione contrattuale legata ai diritti di sfruttamento di Batman in televisione, che sarebbero bloccati in 'un limbo' che coinvolgerebbe anche la ex Fox e quindi la Disney. Fortunatamente, però, l'unico e il solo paladino dei rumor del web è prontamente intervenuto sulla questione: stiamo parlando di James Gunn, neo co-presidente dei DC Studios, che dopo aver preso le redini della saga del DCU insieme a Peter Safran ha garantito la continuazione del franchise creato da Matt Reeves, che rimarrà totalmente autonomo rispetto all'universo DC e verrà pubblicato sotto l'etichetta 'Elseworlds', dedicata alle 'realtà alternative' della DC.

Come potete vedere nel post in calce all'articolo, infatti, James Gunn ha categoricamente negato queste indiscrezioni, e come spesso gli capita ha stroncato sul nascere ogni speculazione. Chiaramente l'autore non si è sbilanciato sul futuro di Robert Pattinson, 'dimenticandosi' di rivelare se davvero comparirà nella serie tv di The Penguin, ma certamente questa possibilità non sarà negata da questioni contrattuali legate ai diritti.

Ricordiamo che The Penguin sarà ambientata circa due settimane dopo gli eventi di The Batman, e la storia narrata farà da ponte per l'attesissimo The Batman Parte Due di Matt Reeves: la serie, le cui riprese sono attualmente in corso, è attesa per il 2023, mentre il sequel del film arriverà ad ottobre 2025.