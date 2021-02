The Batman, Robert Pattinson e le star del film potranno comparire nella serie per HBO Max

The Batman è già il titolo più atteso del 2022, ma come noto Warner Bros. e HBO Max sono a lavoro anche su una serie tv spin-off dedicata al dipartimento di polizia di Gotham City.

La serie attualmente è ancora senza titolo - ci si riferisce al progetto come 'Gotham City PD' - ma durante il DC FanDome è stato specificato che si tratterà di un vero e proprio prequel per il film di Matt Reeves, che per la serie tv sta lavorando in qualità di produttore: il lungometraggio infatti sarà ambientato durante il secondo anno di attività di Bruce Wayne come vigilante di Gotham, mentre la serie tv per HBO Max racconterà il primo anno di 'carriera' del Cavaliere Oscuro (visto dal punto di vista dei poliziotti di Gotham).

Ciò vuol dire che i protagonisti del film come Robert Pattinson o Colin Farrell o Jeffrey Wright potrebbero comparire nella serie tv? Ebbene si, è una possibilità: ovviamente Bloys ha giocato a carte copertissime, ma ha dichiarato:

"Questa è l'idea. Matt Reeves è uno dei produttori di 'Gotham City PD'. Non vogliamo riservare i suoi personaggi solo per i film o solo per la serie tv. Il nostro obiettivo è creare una sorta di fluidità tra di loro e il mondo che abitano. Quindi questa è l'idea. Certo, siamo ancora alle prime fasi di questo progetto quindi non voglio suggerire che uno specifico personaggio del film sarà anche nella serie. Ma sì, questa, in generale, è la nostra idea: tra i film e le serie tv ci saranno dei crossover".

Ricordiamo che DC Films e HBO Max stanno lavorando anche alla serie tv Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad, le cui riprese sono attualmente in corso.