The Batman, la serie di Arkham racconterà il passato di Joker? Parla Matt Reeves!

I fan stanno già rimpiangendo la scena di Joker in The Batman sia stata tagliata dal film di Matt Reeves, ma in una nuova intervista promozionale il regista ha anticipato le future apparizioni del villain interpretato da Barry Keoghan.

Mentre parlava con Variety, Reeves ha discusso del potenziale di questa nuova versione di Joker e quando e dove potrebbe ricomparire nella saga 'BatVerse' che il cineasta sta sviluppando, tra grande schermo e piccolo schermo con l'appoggio della piattaforma di streaming on demand HBO Max. Reeves ha dichiarato: "Potrebbe esserci parecchio posto per lui. Personalmente sono molto interessato al manicomio Arkham e alle sue atmosfere, c'è del potenziale per HBO Max. E ci sono cose delle quali abbiamo già parlato. Quindi è molto possibile. E nello specifico, diciamo che non è impossibile che ci sia una storia che torna al punto in cui Joker compare per la prima volta nel nostro mondo".

Considerando il fatto che il DCEU ha il suo Joker in Jared Leto e che Joaquin Phoenix e Todd Phillips hanno già esplorato le origini di Joker in un film standalone (per il quale sarebbe in lavorazione un sequel), la versione di Joker di Barry Keoghan ha poco spazio di manovra: inevitabilmente comparirà nell'inevitabile sequel di The Batman, tuttavia, considerando che il Pinguino di Colin Farrell avrà una sua serie spin-off televisiva su HBO Max, sicuramente avrebbe senso esplorare il passato di Joker nella serie del manicomio Arkham per raccontare come sia finito dietro le sbarre. Le dichiarazioni di Matt Reeves sembrano puntare proprio in questa direzione, anche se al momento il campo è quello delle speculazioni. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altre letture, ecco cosa ci dice la scena di Joker in The Batman sullo stile di Matt Reeves e sul suo approccio a questi personaggi e a questo universo narrativo.