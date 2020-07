The Batman, la serie: come sarà il Jim Gordon di Matt Reeves?

La sensazionale notizia di una serie ambientata nello stesso mondo di The Batman e diretta proprio da Matt Reeves ha piacevolmente sorpreso i fan del Cavaliere Oscuro, che sperano in un ampliamento d'autore che renda giustizia al fumetto. I dettagli sono ancora pochi, ma molti inizino già a chiedersi chi e come sarà il commissario Gordon.

Così come la pellicola con Robert Pattinson, la serie HBO Max affronterà gli inizi della carriera da vigilante di Bruce Wayne quindi, come già successo nella serie Gotham, ed è molto probabile che Jim Gordon venga presentato come un poliziotto risoluto, ma non ancora commissario.

Nell'arco della narrazione lo vedremo, forse, fare carriera avvicinandosi al contempo al pipistrello, con cui sappiamo dall'universo cartaceo che avrà sempre un rapporto di fiducia e stima, ma con il quale non mancheranno momenti di crisi e persino di ostilità, dettati dall'una o dall'altra circostanza.

Altro grande mistero è quale versione del poliziotto Reeves porterà sul piccolo schermo: sarà ispirato ai fumetti o una versione totalmente inedita? Nella run Batman: Earth One Gordon è un poliziotto ormai stanco e fiaccato da anni di lotta contro il crimine e la corruzione di Gotham, radicati fin dentro le mura del suo stesso dipartimento. Sarà solo con l'arrivo di Batman che riscoprirà i valori di un tempo e riprenderà la sua crociata per salvare l'anima della città. Le possibilità sono pressoché infinite e questa è solo una delle tante sfaccettature che influenzerebbero considerevolmente trama e sviluppo della serie.

