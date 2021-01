The Batman: la serie HBO sul dipartimento di polizia di Gotham cambia showrunner

Joe Barton è il nuovo showrunner dello spinoff televisivo di The Batman, co-creato dal regista Matt Reeves, dopo l'abbandono del progetto da parte di Terence Winter di Boardwalk Empire.

Annunciato per il servizio di streaming HBO Max durante l'estate, lo spinoff senza titolo si svolge nel mondo che Reeves ha immaginato per The Batman e ruoterà attorno al dipartimento di polizia di Gotham City afflitto dalla corruzione. Il prequel, ambientato nell 'Anno Uno' della carriera de giustiziere mascherato che nella pellicola è interpretato da Robert Pattinson, esamina molto in profondità il nuovo mondo creato per il film.

Reeves in merito ha detto: "L'idea è che torniamo all'anno uno, e l'anno uno è l'inizio dell'emergenza ed è la prima apparizione di questo vigilante mascherato che inizia a turbare la città, e inizi a vedere la storia dal punto di vista di questi poliziotti corrotti e uno in particolare, e la storia è in realtà una battaglia per la sua anima".

Barton entra nello spin-off di Batman due mesi dopo la partenza di Winter per differenze creative. Oltre a creare e scrivere il fortunato dramma poliziesco britannico Giri / Haji, Barton ha sceneggiato il thriller di fantascienza Invasion per Amazon Studios e il dramma del 2017 con Elliot Page My Days of Mercy. Gli altri crediti di Barton includono episodi del dramma di fantascienza Humans e il film horror-mistero di Netflix The Ritual.

