The Batman, la serie tv HBO Max di Matt Reeves sarà un prequel!

Matt Reeves non è solo a lavoro sul nuovo film su Batman interpretato da Robert Pattinson ma, con lo scopo di estendere ulteriormente l'universo condiviso Cavaliere Oscuro, realizzerà anche una serie per HBO Max incentrata sulla criminalità a Gotham City.

Secondo quanto rivelato dal regista durante il DC FanDome, si tratterà di una serie prequel che, rivelerà particolari finora ignoti sul mondo che ha dato origine a Bruce Wayne. Sarà per lo più una storia di delinquenza e sopraffazione che, metterà in evidenza un nuovo ed interessante punto di vista sulla città di Batman.

Matt Reeves ha spiegato di essere entusiasma di questo nuovo progetto: "Tutto è nato dall'idea di raccontare Gotham. Avremmo voluto fare qualcosa e ci è venuta in mente questa folle illusione. Abbiamo pensato effettivamente di fare una serie e, il sogno si è improvvisamente trasformato in realtà".

Il regista ha poi aggiunto: "La grande novità è che ritorniamo all'anno zero, alla prima apparizione di questo vigilante mascherato e inizi a vedere la storia dal punto di vista di questi poliziotti corrotti... c'è questo mito che si costruisce sullo sfondo ma, non c'è ancora nulla di concreto".

Staremo a vedere come la serie di Matt Reeves andrà ad inserirsi nel complesso universo DC e come soprattutto saprà differenziarsi dalle precedenti produzioni televisive che in parte hanno tentato di raccontare le stesse cose. Ci riferiamo ovviamente a Gotham, la serie con protagonista Benjamin McKenzie che racconta le indagini di Jim Gordon e, la più recente Batwoman, che attraverso Kate Kane, la cugina del più noto Batman, ha rivelato il complesso sostrato criminoso che si cela nella città dell'eroe mascherato. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti.