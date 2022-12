The Batman, ci siamo: Colin Farrell conferma le riprese del sequel spin-off The Penguin

In una nuova intervista promozionale Colin Farrell, già apparso nel cast di The Batman di Matt Reeves, ha comunicato alcune grandi notizie sul futuro dello spin-off The Penguin, confermando quando la nuova serie esclusiva di HBO Max inizierà i lavori.

Parlando a Variety per la famosa rubrica Actors on Actors, che arriva ogni anno durante la stagione dei premi per accendere i riflettori sugli artisti in corsa per gli Oscar (e Colin Farrell dovrebbe essere il front-runner assoluto per il premio di migliore attore grazie a The Banshees of Inisherin di Martin McDonagh, che gli è valso la Coppa Volpi a Venezia) Colin Farrell ha dichiarato che le riprese di The Penguin inizieranno nei primi mesi del 2023, tra febbraio e marzo: "Ho interpretato il personaggio nel film, e adesso lo riprenderò per la televisione in una nuova serie tv" ha detto l'attore a proposito del gangster Oswald Cobblepot. "Dovremo iniziare tra febbraio e marzo, quindi sarò molto impegnato ad inizio anno".

In precedenza, i report avevano anticipato che le riprese della serie di The Penguin, che sarà distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand HBO Max, sono fissate da gennaio ad agosto del 2023. Secondo quanto dichiarato nelle scorse settimane dalla Warner, The Penguin sarà un sequel di The Batman e un ponte verso The Batman 2, il cui sviluppo è attualmente in corso. Come segnalato dall'Hollywood Reporter, i nuovi DC Studios di James Gunn e Peter Safran non hanno alcuna intenzione di bloccare la crescita del franchise di The Batman di Matt Reeves, con l'autore che nelle scorse settimane ha firmato un contratto in esclusiva con Warner Bros Discovery.

