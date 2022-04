The Batman, lo straordinario processo di trucco di Colin Farrell nel Pinguino: il video!

A malapena abbiamo finito di discutere degli Oscar 2022 che già si pensa alla prossima edizione e a chi potrebbe vincere Miglior Trucco e Parrucco. Per ora, tutti scommettono già su The Batman, che ha reso Colin Farrell irriconoscibile nei panni del Pinguino. Ora finalmente, un video ci mostra lo straordinario processo.

Il film di Matt Reeves ha modificato The Batman in molti modi, sia narrativamente che per quanto riguarda l’immaginario estetico e le atmosfere del film. Ma se parliamo di trasformazioni fisiche poi, pochi trucchi prostetici sono stati in grado di rendere tanto irriconoscibile un attore come Colin Farrell nei panni del Pinguino. Di operazioni del genere e a questi livelli, se ne possono enumerare una manciata all’anno, da Jared Leto in House of Gucci a Gary Oldman ne L’ora più buia.

Finora ci eravamo concentrati moltissimo su tutte le informazioni in nostro possesso riguardo il Joker di Barry Keoghan in The Batman, il cui debutto nella DC aveva lasciato senza parole un collega della Marvel. È arrivato il momento, però, di concedere altrettanta attenzione al primo personaggio che dovremmo rivedere nel prossimo futuro di questo nuovissimo franchise. Con la serie spinoff interamente dedicata a lui, il Pinguino di Colin Farrell ci deve mostrare la sua ascesa al potere in The Batman, sottoponendo nuovamente l’attore a estenuanti sessioni di trucco e parrucco.

Grazie a una featurette in cui interviene anche lo stesso attore e che potete trovare in calce all’articolo, vediamo infatti l’enorme lavoro prostetico applicato al suo volto. Le sue reazioni sono a dir poco sorprese per l’enorme lavoro dei truccatori, come anche Robert Pattinson aveva parlato della stranissima sensazione di vestire il costume di The Batman. E proprio il costumista del film ha condiviso di recente tutti i concept e le 24 alternative del simbolo di The Batman.

Per quanto riguarda Farrell, lui stesso ha raccontato il test che fece per vedere quanto il trucco prostetico lo mimetizzasse: “Il primo giorno che mi hanno trasformato completamente nel Pinguino, siamo andati a fare un giro e io sono entrato da Starbucks e mi sono ordinato un drink molto anti-Pinguino, un caffè con latte di avena e due bustine di dolcificante. Nessuno mi ha riconosciuto. Ho ricevuto un paio di occhiate, ma solo perché il personaggio ha un look davvero terrificante”.

A voi è piaciuto il suo Oswald Cobbelpot? E il film in generale? Sapevate invece del terzo Batman di Ben Affleck mai realizzato? Parliamone nei commenti!